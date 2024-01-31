Об этом заявил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис "Редис" Прокопенко. Свое мнение он высказал в видеоречи к делегатам военной конференции EstMil.tech 2024, которая проходила в Эстонии.

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"Большинство новейших технологий не работают"

"Редис" отметил, если враг имеет хорошо развитую систему противовоздушной обороны и мощную РЭБ, то большинство новейших технологий не работают. Такой, по его мнению, является современная реальность. Командир "Азова" заметил, что эффективность любой системы должна быть проверена в реальных боевых условиях с состоятельным противником.

Многие вещи работают, когда противник бегает в тапочках и ездит на верблюдах, но не работают против регулярных войск в большой сухопутной войне с преимуществом противника во всех аспектах, в том числе и в применении технологий. Поэтому мы сделали для себя вывод, который стал основой нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов". Лучшее оружие – это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник – новейшие надежные технологии,

– заявил Редис.

Он добавил, что будущее будет за единой системой, которая будет охватывать всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и самого ценного ресурса – пехоты.

"Редис" также утверждает, что почти за 10 лет войны России против Украины произошел колоссальный технологический прогресс в сфере автоматизированных систем управления боем и робототехники, которые значительно повысили уровень осведомленности командира и сделали войска более эффективными.

"Казалось бы, что с каждым годом роль солдата на поле боя становится все менее значимой. Большинство считает, что искусственный интеллект полностью заменит солдат на поле боя в ближайшем будущем. Конечно, технологии – это будущее, но в первую очередь война – это искусство, а не просто гонка технологий, в рамках которой солдат начинает стагнировать из-за мысли о том, что роботизированная техника полностью заменит его", – подчеркнул командир "Азова".

"Те, кто не вовлечен на службе, должны сделать сознательный выбор"

Денис "Редис" Прокопенко также недавно сделал важное заявление. Он отметил, что эта война может длиться годами, поэтому каждый украинец должен сделать сознательный выбор.

Те, кто до сих пор не задействованы на службе в Силах обороны Украины, должны сделать сознательный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, который работает на поддержку обороноспособности страны,

– заявил Прокопенко.

Командир "Азова" заметил, что лучшее лекарство против уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны – это активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.