Командир бригады Нацгвардии "Азов" заметил, что эта война надолго и она может занять годы. Он также добавил, что для "азовцев" война длится уже около 10 лет.

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Какое важное заявление сделал "Редис"

Те, кто до сих пор не привлечен на службе в Силах обороны Украины, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны,

– призвал Денис Прокопенко.

Подполковник добавил, что лучшее лекарство против уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны – это активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.

Заметьте! "Редис" объяснил, что Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока мы будем способны сопротивляться. Ведь "перемирие" или "договоренность" будут очередным тайм-аутом для Кремля, чтобы накопить ресурсы для дальнейшего наступления.

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