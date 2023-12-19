Командир бригады Нацгвардии "Азов" заметил, что эта война надолго и она может занять годы. Он также добавил, что для "азовцев" война длится уже около 10 лет.
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Какое важное заявление сделал "Редис"
Те, кто до сих пор не привлечен на службе в Силах обороны Украины, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны,
– призвал Денис Прокопенко.
Подполковник добавил, что лучшее лекарство против уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны – это активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Валерий Залужный заявил, что мобилизацию в Украине следует вернуть в "те рамки, которые работали раньше". Ведь защитников, воюющих на переднем крае, кто-то должен заменять.
- Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что повестки через Дию не будут выдавать. По его словам, внедрять повестки в Дие не планируют вообще. То есть этого вопроса нет в повестке дня.
- В то же время Минобороны Украины утвердило новую концепцию военной кадровой политики оборонного ведомства к 2028 году. Согласно ему, Вооруженные Силы Украины должны перейти на военную службу по контракту.
- Министерство уже заключило договоры о рекрутинге из Lobby X, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. Подробнее о пути новобранца читайте по ссылке.