Командир бригади Нацгвардії "Азов" зауважив, що ця війна надовго і вона може тривати роками. Він також додав, що для "азовців" війна триває вже майже 10 років.
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Яку важливу заяву зробив "Редіс"
Ті, хто досі не залучені на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни,
– закликав Денис Прокопенко.
Підполковник додав, що найкращі ліки проти зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни – це активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.
Останні новини про мобілізацію в Україні
- Валерій Залужний заявив, що мобілізацію в Україні слід повернути в "ті рамки, які працювали раніше". Адже захисників, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.
- Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що повістки через Дію не видаватимуть. За його словами, впроваджувати повістки в Дії не планують взагалі. Тобто цього питання немає на порядку денному.
- Водночас Міноборони України затвердило нову концепцію військової кадрової політики оборонного відомства до 2028 року. Згідно з нею, Збройні Сили України мають перейти на військову службу за контрактом.
- Міністерство вже уклало договори про рекрутинг із Lobby X, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua. Детальніше про шлях новобранця читайте за посиланням.