Командир бригади Нацгвардії "Азов" зауважив, що ця війна надовго і вона може тривати роками. Він також додав, що для "азовців" війна триває вже майже 10 років.

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Яку важливу заяву зробив "Редіс"

Ті, хто досі не залучені на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни,
– закликав Денис Прокопенко.

Підполковник додав, що найкращі ліки проти зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни – це активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.

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