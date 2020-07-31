В берлинском зоопарке Tierpark родилась редкая красная панда. Это произошло впервые за 9 лет. Зверушка уже тщательно осматривает все вокруг.

Как сообщило издание Аssociated press, панда имеет большие круглые глаза, часто зевает и сворачивается в своем логове. По размеру животное напоминает морскую свинку.

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Пол животного еще не известен и его еще не назвали. Новорожденная является 10-й молодой пандой, которая растет в берлинском зоопарке.

Интересно! При рождении вес красных панд – примерно 100 граммов. Животные слепые. Они впервые открывают глаза ориентировочно через 5 недель.

Еще 6 июня сотрудники узнали о том, что в зоопарке родилась редкая панда. Родители малыша – Шайн и Джоэль. Их привезли в Берлин из Индийского зоологического парка Padmaja Naidu в рамках всемирной программы природоохранного разведения красных панд.

Наибольшей угрозой для панд этого вида является постоянное уничтожение ее места жительства в Гималаях.

Родилась редкая красная панда: видео