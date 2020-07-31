Рідкісна червона панда народилась у берлінському зоопарку: миле відео
У берлінському зоопарку Tierpark народилася рідкісна червона панда. Це сталось вперше за 9 років. Тваринка вже ретельно оглядає все навколо.
Як повідомило видання Аssociated press, панда має великі круглі очі, часто позіхає та згортається у своєму лігві. За розміром тварина нагадує морську свинку.
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Стать тварини ще не відома і її ще не назвали. Новонароджена є 10-ю молодою пандою, яка росте у берлінському зоопарку.
Ще 6 червня співробітники дізнались про те, що у звіринці народилася рідкісна панда. Батьки маляти – Шайн та Джоель. Їх привезли до Берліна з Індійського зоологічного парку Padmaja Naidu у рамках всесвітньої програми природоохоронного розведення червоних панд.
Найбільшою загрозою для панд цього виду є постійне знищення її місця проживання в Гімалаях.
Народилась рідкісна червона панда: відео