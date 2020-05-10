Редкие открытки с украинскими пейзажами XIX – начала XX века
Украинский коллекционер выложил в свободный доступ сборник открыток с видами украинских сел и хат под соломенной крышей.
Редкие исторические открытки выложил в своем Фейсбуке Владимир Козюк. Он коллекционирует украинские открытки с 1992 года.
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Владимир Козюк – народный художник Украины, пейзажист. Проживает в городе Винница.
Возможно эти изображения вдохновили исследовать мою любимую тему, трудно сказать, но в двадцать лет, я четко осознал, что эти открытки – история и достояние нашего государства!
– отметил Владимир Козюк.
Село на Запорожье/ Фото: Facebook
"На закате" / Фото: Facebook
"Хата на родине Гоголя" / Фото: Facebook
"Гуси над обрывом" / Фото: Facebook
Сельская местность в открытках 20 века / Фото: Facebook
Полтавская губерния / Фото: Facebook
"Уборка льна" – открытка из коллекции художника / Фото: Facebook