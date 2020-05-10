Рідкісні листівки з українськими краєвидами XIX – початку XX століття
Український колекціонер виклав у вільний доступ збірку листівок з краєвидами українських сіл та хат під стріхою.
Рідкісні історичні листівки виклав у своєму фейсбуці Володимир Козюк. Він колекціонує українські листівки з 1992 року.
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Володимир Козюк – народний художник України, пейзажист. Проживає у місті Вінниця.
Можливо ці зображення надихнули досліджувати мою улюблену тему, важко сказати, але у двадцять років, я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням нашої Держави!
– зазначив Володимир Козюк.
Село у Запоріжжі / Фото: Facebook
"На заході" / Фото: Facebook
"Хата на батьківщині Гоголя" / Фото: Facebook
"Гуси над урвищем" / Фото: Facebook
Сільська місцевість у листівках 20 століття / Фото: Facebook
Полтавська губернія / Фото: Facebook
"Прибирання льону" – листівка з колекції художника / Фото: Facebook