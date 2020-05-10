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Рідкісні листівки з українськими краєвидами XIX – початку XX століття

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Старі листівки з українськими краєвидами
Старі листівки з українськими краєвидами / facebook.com

Український колекціонер виклав у вільний доступ збірку листівок з краєвидами українських сіл та хат під стріхою.

Рідкісні історичні листівки виклав у своєму фейсбуці Володимир Козюк. Він колекціонує українські листівки з 1992 року.

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Володимир Козюк – народний художник України, пейзажист. Проживає у місті Вінниця. 

Можливо ці зображення надихнули досліджувати мою улюблену тему, важко сказати, але у двадцять років, я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням нашої Держави!
– зазначив Володимир Козюк.


Село у Запоріжжі / Фото: Facebook


"На заході" / Фото: Facebook


"Хата на батьківщині Гоголя" / Фото: Facebook


"Гуси над урвищем" / Фото: Facebook


Сільська місцевість у листівках 20 століття / Фото: Facebook


Полтавська губернія / Фото: Facebook


"Прибирання льону" – листівка з колекції художника / Фото: Facebook

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Історія Новини України
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