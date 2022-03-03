Автомобиль создан специально для десантных операций. Теперь российские террористы им уже не воспользуются.

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Сумщина. Редкий трофей. Оккупанты покинули бронированную амфибию, созданную специально для десантных операций. Экипаж отправился в потустороннее путешествие,

– говорится в сообщении.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты не продвигаются в городах Украины. Вооруженные силы Украины контратакуют противника. За то, что рашисти не могут противостоять нашим защитникам, они цинично выпускают ракеты по жилым районам.

Что такое "амфибия" Это машина, которая способна передвигаться и по суше, и по воде, и под водой. "Амфибии" бывают разные: танки, бронетранспортеры, автомобили, тракторы и самолеты. Наземные "амфибии" используются преимущественно в военном деле как десантно-переправочные средства и для разведки.

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