Автомобіль створений спеціально для десантних операцій. Тепер російські терористи ним вже не скористаються.
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Сумщина. Рідкісний трофей. Окупанти покинули броньовану амфібію, створену спеціально для десантних операцій. Екіпаж вирушив у потойбічну подорож,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти не просуваються у містах України. Збройні сили України контратакують противника. Через те, що рашисти не можуть протистояти нашим захисникам, вони цинічно випускають ракети по житлових районах.
Що таке "амфібія"Це машина, яка спроможна пересуватись і суходолом, і водою, і під водою. "Амфібії" бувають різні: танки, бронетранспортери, автомобілі, трактори та літаки. Наземні "амфібії" використовуються переважно у військовій справі як десантно-переправні засоби і для розвідки.
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