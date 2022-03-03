У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили на тому, що російські окупанти вперше визнали той факт, що їхні військові масово гинуть в Україні. І хоч цифри відрізняються у понад 10 разів, це вже означає, що вони не можуть приховувати правду від свого населення.

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Так, під час чергового вечірнього брифінгу, офіційний представник Міністерства оборони Росії оприлюднив власну інформацію про втрати.

Згідно з їхніми даними, втрати російських окупаційних військ в Україні за ці дні у понад 10 разів відрізняються від дійсності: 498 загиблих і 1597 поранених.

Також у Генштабі підкреслили, що окупантам не вдалося досягнути успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювалося просування вперед. Тож вони вкотре вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Відомство наголошує, що ЗСУ продовжують стійко боронити визначені рубежі, контратакувати та блокувати сили окупантів на різних напрямках. І це не може не тішити. Нагадаємо, що 98% українців підтримують Збройні Сили України. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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