В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отметили, что российские оккупанты впервые признали тот факт, что их военные массово погибают в Украине. И хотя цифры отличаются более чем в 10 раз, это уже означает, что они не могут скрывать правду от своего населения.

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Так, во время очередного вечернего брифинга официальный представитель Министерства обороны России обнародовал собственную информацию о потерях.

Согласно их данным, потери российских оккупационных войск в Украине за эти дни более чем в 10 раз отличаются от действительности: 498 погибших и 1597 раненых.

Также в Генштабе подчеркнули, что оккупантам не удалось добиться успеха почти во всех направлениях, на которых осуществлялось продвижение вперед. Поэтому они в очередной раз прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

Ведомство отмечает, что ВСУ продолжают стойко защищать определенные рубежи, контратаковать и блокировать силы оккупантов по разным направлениям. И это не может не радовать. Напомним, 98% украинцев поддерживают Вооруженные Силы Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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