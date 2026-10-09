Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об успешных ударах по российским объектам?

В Нижегородской области под удар попал объект филиала предприятия "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" – Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени Бармина.

Это предприятие занимается созданием, обслуживанием и эксплуатацией стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления для ракет.

Кроме того, в Тверской области был поражен Редкинский опытный завод, который находится под международными санкциями. Предприятие участвует в производстве компонентов топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадок к дизельному топливу и авиационному керосину.

Также украинские военные нанесли удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе населенного пункта Суроватиха Нижегородской области. Атака была направлена на ослабление потенциала ВПК противника по выпуску ракетного топлива.

В Генштабе отметили, что поражение таких объектов является реализацией Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Нанесенные удары направлены на снижение военно-экономического и технологического потенциала государства-агрессора.

Напомним, Силы обороны Украины 8 октября нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России, расположенному примерно в 2500 километрах от Украины. По данным Генштаба ВСУ, предприятие является одним из самых мощных в России и способно перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год. Завод производит горючее, смазочные материалы и нефтехимическую продукцию, которые используются для обеспечения российской оккупационной армии.