Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про успішні удари по російських об'єктах?

У Нижегородській області під удар потрапив об'єкт філії підприємства Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури – Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені Барміна.

Це підприємство діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання й систем керування для ракет.

Окрім цього, у Тверській області уражено Редкінський дослідний завод, який перебуває під міжнародними санкціями. Підприємство залучене у виготовленні компонентів пального "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадок до дизельного пального та авіаційного гасу.

Також українські військові завдали удару по Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі населеного пункту Суроватіха Нижегородської області. Атака була спрямована на послаблення спроможностей ВПК противника з випуску вибухових речовин і ракетного пального.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Завдані удари спрямовані на зниження військово-економічного та технологічного потенціалу держави-агресора.

Нагадаємо, Сили оборони України 8 жовтня завдали удару по Омському нафтопереробному заводу в Росії, розташованому приблизно за 2500 кілометрів від України. За даними Генштабу ЗСУ, підприємство є одним із найпотужніших у Росії та здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік. Завод виробляє пальне, мастильні матеріали й нафтохімічну продукцію, які використовують для забезпечення російської окупаційної армії.