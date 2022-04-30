Редкость даже для опытных пилотов: Шольц летел через Северный полюс, чтобы обойти Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц 29 апреля был вынужден возвращаться из Японии не напрямик, а сделать крюк через Северный полюс. Все эти маневры для того чтобы не оказаться в воздушном пространстве России.

Как пишут СМИ, немецкий канцлер летел "хороших 13 часов". Примечательно, что время в полете у Шольца заняло больше, чем весь визит в Японию.

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В Японии канцлер Германии пробыл 20 часов, а время в пути составило чуть больше 26 часов (время путешествия в обе стороны).

Почему Шольц облетал Россию

Обычно полет из Японии в Германию происходит по прямому маршруту, через Китай и преимущественно через Россию, но учитывая решение европейских стран избегать напавшего на Украину воздушного пространства России (здесь из-за войны неба опасно), маршрут изменили.

В Токио самолет Airbus A350 с Шольцом летел через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай. Обратно в Берлин канцлер отправился через американский штат Аляска, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию прибыл в Германию.

Как пилот прокомментировал полет

Пилот, управлявший правительственным самолетом, назвал полет увлекательным.

Это увлекательно. Это то, что вы делаете не очень часто,

– сказал капитан Михаэль Вейерер.

По словам Вейерера, для него это был второй полет над Северным полюсом. Первым был в 2013 году рейс из Лаоса в американский город Нью-Йорк с тогдашним главой МИД Германии Гидо Вестервелле.

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