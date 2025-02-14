Об этом в эфире 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что должны быть выбраны прагматичные подходы, на чем настаивает президент Украины Зеленский. Они есть как для Европы, так и для США.

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Чтобы иметь прибыль от месторождений, надо давить на Россию

Среди прагматических подходов для американского союзника Украина рассматривает возможность совместно развивать месторождения, которые есть на ее территории. Это, как отметил Подоляк, будет перспективный формат, когда обе страны будут вкладывать деньги и усилия в дело, получать прибыль.

Их распределение – это вопрос переговорных компетенций. Однако прибыль можно будет от этого получить, когда давление на Россию будет увеличиваться,

– уверен Подоляк.

Потому что, как пояснил советник председателя ОПУ, очень важная часть украинских месторождений сейчас оккупирована Россией, которая хочет таким образом получить инструменты давления на глобальный рынок.

"Если раньше это были нефтяные, газовые, атомные рынки, то сегодня Россия стремится получить опосредованное влияние на глобальные рынки через редкоземельные ископаемые. Или США вместе с Украиной начнут развивать месторождения, получать прибыль, или это будет делать Россия", – озвучил Подоляк.

Заявления со стороны политиков США относительно редкоземельных металлов Украины могут звучать разные, однако, по словам Подоляка, стоит относиться к ним спокойно. Он рассказал, что сегодня есть конкретные договоренности, которые в процессе обсуждения.

Напомним, что Украину на днях посетил министр финансов США Скотт Бессент, который привез свои предложения по добыче украинских полезных ископаемых, а в ОПУ есть собственные. Сейчас по ним обе стороны должны советоваться.