Об этом в эфире 24 Канала разговаривали с политологом-американистом Александрой Филиппенко. По его словам, Трамп считает, что нужно и в дальнейшем добывать больше различных полезных ископаемых. Поэтому неудивительно, что его заинтересовали редкоземельные металлы Украины.

К теме Киев готов дать США право добывать редкоземельные минералы за гарантии безопасности, – NYT

Стоит ли Украине соглашаться на это

Как отметила Филиппенко, важно, что Украина таки смогла заинтересовать Трампа. Также его заявления направлены и на американскую аудиторию.

Вполне вероятно, США будут и в дальнейшем поддерживать Украину. А этот месседж направлен на тех, кто считает, что Штаты слишком много всем помогают. Трамп объясняет избирателям, что можно получать различные "бонусы" в ответ на ту же военную помощь.

На этом этапе заинтересованность о добыче таких металлов в Украине – это позитив. Уже на втором этапе стоит смотреть на условия; на тексты договоров и так далее. Но это потом. Сейчас хорошо, что Трамп заинтересовался,

– отметила Филиппенко.

Уже была информация, что часть месторождений ценных металлов размещена на временно оккупированных территориях Украины. Соответственно есть вопрос, как именно американские компании смогут туда добраться. Возможно, тут у Трампа есть долгосрочные планы, которые будут выгодными для Украины.

Сейчас Трамп устами госсекретаря Рубио говорит, что на этом этапе говорить о границах 1991 года невозможно. Можем предположить, что на других этапах это будет реально. У Трампа есть представление, что надо договариваться о месторождениях не с Россией, которая оккупировала территории, а с Украиной. Возможно, Трамп смотрит на 10-20 лет вперед и понимает, что тогда это будет реально сделать,

– сказала Филиппенко.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к инвестициям в полезные ископаемые. Наше государство готово сотрудничать в этом направлении с Соединенными Штатами. Главное, чтобы месторождения редкоземельных металлов не контролировала Россия.