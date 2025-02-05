Про це в ефірі 24 Каналу розмовляли з політологинею-американісткою Олександра Філіппенко. За його словами, Трамп вважає, що потрібно і надалі видобувати більше різних корисних копалин. Тому не дивно, що його зацікавили рідкоземельні метали України.

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Чи варто Україні погоджуватися на це

Як наголосила Філіппенко, важливо, що Україна таки змогла зацікавити Трампа. Також його заяви спрямовані і на американську аудиторію.

Цілком ймовірно, США будуть і надалі підтримувати Україну. А цей меседж спрямований на тих, хто вважає, що Штати занадто багато усім допомагають. Трамп пояснює виборцям, що можна отримувати різні "бонуси" у відповідь на ту ж військову допомогу.

На цьому етапі зацікавленість про видобуток таких металів в Україні – це позитив. Вже на другому етапі варто буде дивитися на умови; на тексти договорів і так далі. Але це потім. Зараз добре, що Трамп зацікавився,

– зазначила Філіппенко.

Вже була інформація, що частина родовищ цінних металів розміщена на тимчасово окупованих територіях України. Відповідно є питання, як саме американські компанії зможуть туди добратися. Можливо, тут у Трампа є довгострокові плани, які будуть вигідними для України.

Зараз Трамп устами держсекретаря Рубіо каже, що на цьому етапі говорити про кордони 1991 року неможливо. Можемо припустити, що на інших етапах це буде реально. У Трампа є уявлення, що треба домовлятися про родовища не з Росією, яка окупувала території, а з Україною. Ймовірно, Трамп дивиться на 10-20 років вперед і розуміє, що тоді це буде реально зробити,

– сказала Філіппенко.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до інвестицій в корисні копалини. Наша держава готова співпрацювати у цьому напрямку зі Сполученими Штатами. Головне, аби родовища рідкоземельних металів не контролювала Росія.