Как работает реестр "Оберег": откуда берут данные и кто имеет доступ к ним
- Электронный реестр "Оберег" позволяет военнообязанным обновлять данные без визита в ТЦК через приложение Резерв+.
- Доступ к "Оберегу" имеют только определенные государственные органы, а данные собираются из различных государственных реестров и на основе бумажных карточек.
В реестре "Оберег" военнообязанные могут обновлять собственные данные без визита в ТЦК. Минобороны объяснило, откуда подтягивается информация в электронный реестр.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.
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Как данные попадают в "Оберег"?
Приложение Резерв+ позволяет военнообязанным просматривать и обновлять свои данные без физического посещения ТЦК. Каждый пользователь видит только собственную информацию, а доступ к персональным данным имеют только определенные структуры.
Данные в Резерв+ поступают из единого реестра "Оберег". Это цифровая база учета призывников, резервистов и военнообязанных. Система создана для уменьшения количество ошибок, экономии ресурсов и обеспечения точного военного учета.
Данные собираются из государственных реестров:
- База Центральной избирательной комиссии,
- Государственная налоговая служба,
- Государственная миграционная служба,
- Министерство образования и науки,
- Государственная судебная администрация,
- Пенсионный фонд,
- Министерство социальной политики,
- Государственная пограничная служба,
- Другие ведомства.
Также информацию в "Оберег" вносят работники ТЦК и СП на основе бумажных карточек учета.
Доступ к "Оберегу" имеют только Минобороны, Генштаб, СБУ, СВРУ и ТЦК как органы ведения. Изменять данные могут исключительно уполномоченные операторы ТЦК.
Напомним, в приложении Резерв+ появилась возможность оплачивать штрафы. Это помогает избежать очередей, а также дает скидку 50% за своевременную оплату.