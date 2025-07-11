Как работает реестр "Оберег": откуда берут данные и кто имеет доступ к ним

В реестре "Оберег" военнообязанные могут обновлять собственные данные без визита в ТЦК. Минобороны объяснило, откуда подтягивается информация в электронный реестр.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Как данные попадают в "Оберег"?

Приложение Резерв+ позволяет военнообязанным просматривать и обновлять свои данные без физического посещения ТЦК. Каждый пользователь видит только собственную информацию, а доступ к персональным данным имеют только определенные структуры.

Данные в Резерв+ поступают из единого реестра "Оберег". Это цифровая база учета призывников, резервистов и военнообязанных. Система создана для уменьшения количество ошибок, экономии ресурсов и обеспечения точного военного учета.

Данные собираются из государственных реестров:

База Центральной избирательной комиссии,

Государственная налоговая служба,

Государственная миграционная служба,

Министерство образования и науки,

Государственная судебная администрация,

Пенсионный фонд,

Министерство социальной политики,

Государственная пограничная служба,

Другие ведомства.

Также информацию в "Оберег" вносят работники ТЦК и СП на основе бумажных карточек учета.

Доступ к "Оберегу" имеют только Минобороны, Генштаб, СБУ, СВРУ и ТЦК как органы ведения. Изменять данные могут исключительно уполномоченные операторы ТЦК.

Напомним, в приложении Резерв+ появилась возможность оплачивать штрафы. Это помогает избежать очередей, а также дает скидку 50% за своевременную оплату.