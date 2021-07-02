Такое мнение в эфире программы "69" высказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Также с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко актуальные вопросы обсудил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко и футбольный обозреватель Константин Андриюк.

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О каких этапах идет речь

Роман Лещенко: Этап 1 – юридические лица, которые владеют тысячами гектаров земли на праве частной собственности и вообще были в рынке. Этап 2 – сотни тысяч гектаров земли, распределенные между различными кланами, семьями, связанные с властью тех или иных периодов.

Этап 3 – земли под недрами нашего государства, которые удивительным способом оказались в руках власть имущих, олигархата, а затем перепродавались и на них получали специальное разрешение на добычу недр.

Справка. В Украине 1 июля открылся рынок земли. Согласно закону, мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения приостановил действие.

Этап 4 – санкционные списки почтенных махинаторов, которые оформляли земли с целью перепродажи или изъятия этих земельных участков исключительно для собственных спекуляций. Этап 5 – показать обществу миллионы гектаров земель, которые являются вне налогообложения.

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Об антиолигархическом законе

Олег Устенко: Законопроект разрабатывался Кабинетом Министров Украины и они имеют свою логику относительно этого документа. Это действительно говорится о комплексе мер и законодательных актов, касающихся антиолигархического движения в Украине или войны против олигархов.

Я бы сказал по поводу того, почему вообще почему был принят этот антиолигархический закон. Он очень связан с экономикой.

Если бы в Украине не было так много скрытых интересов, а они есть, если бы в Украине не консервировалась ситуация таким образом, как она консервировалась в течение нескольких десятилетий, мы имели бы с вами ВВП не 165 миллиардов долларов, как мы получили в 2020 году, а на уровне 400 миллиардов олларов.

Риски есть всегда в любом законопроекте с экономической точки зрения тем более. Для меня этот закон больше об экономике, чем обо всем остальном, о том, что будет ликвидирована возможность влиять на экономическую ситуацию в Украине и консервировать ее развитие.

Обратите внимание! Верховная Рада также поддержала 1 июля в первом чтении законопроект об олигархах, инициированный президентом. Профильный комитет рекомендовал парламенту проголосовать за него.

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Об украинской сборной

Константин Андриюк: Сборная Украины уже показала себя феноменом на этом Чемпионате. На самом деле команда финишировала на 3 месте и казалось, что там шансов нет. Нас спас один матч. Благодаря шведам Украины вышла в 1/8 финала и она тех же шведов успешно победила.

Мне кажется, что сейчас сборной Украины уже нечего терять. Тот план, минимальный или максимальный, планка, которая была у сборной, уже выполнена. Как бы ни сыграла сборная Украины, она уже выполнила задачи.

Справка. Сборная Украины по футболу 29 июня одержала блестящую победу на матче со Швецией со счетом 2:1. Команда Андрея Шевченко, впервые в истории попала в 1/8 финала Чемпионата Европы, теперь продвинулась в четвертьфинал.

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Единственная небольшая проблема – сборная Великобритании, которая пропустила ноль мячей от довольно сильных соперников. Сборной Украины очень важно в этом матче не пропустить.

Какая заслуга Шевченко в победе

У Андрея Шевченко очень крутой тренерский штаб. Я не умаляю его заслуги, короля делает его свита. Эти люди как раз ему делают результат. Шевченко во главе пожинает все плоды.

Посмотрим – если он начнет тренировать клубные команды, тогда точно будет видно, какой он тренер.