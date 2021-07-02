Таку думку в ефірі програми "69" висловив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. Також з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком актуальні питання обговорив радник президента з економічних питань Олег Устенко та футбольний оглядач Костянтин Андріюк.

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Про які етапи мовиться

Роман Лещенко: Етап 1 – юридичні особи, які володіють тисячами гектарів землі на праві приватної власності й взагалі були в ринку. Етап 2 – сотні тисяч гектарів землі, розподілені між різними кланами, сім'ями, які пов'язані з владою тих чи інших періодів.

Етап 3 – землі під надрами нашої держави, які у дивовижний спосіб опинилися в руках можновладців, олігархату, а потім перепродувалися і на них отримували спецдозвіл на видобування надр.

Довідка. В Україні 1 липня відкрився ринок землі. Відповідно до закону, мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення припинив дію.

Етап 4 – санкційні списки вельмишановних махінаторів, які оформляли землі з метою перепродажу або вилучення цих земельних ділянок виключно для власних спекуляцій. Етап 5 – показати суспільству мільйони гектарів земель, які є поза межами оподаткування.

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Про антиолігархічний закон

Олег Устенко: Законопроєкт розроблявся Кабінетом Міністрів України й вони мають свою логіку щодо цього документа. Це справді мовиться про комплекс заходів і законодавчих актів, які стосуються антиолігархічного руху в Україні або війни проти олігархів.

Я б сказав з приводу того, чому взагалі чому був прийнятий цей антиолігархічний закон. Він дуже пов'язаний з економікою.

Якби в Україні не було так багато прихованих інтересів, а вони є, якби в Україні не консервувалася ситуація таким чином, як вона консервувалася протягом кількох десятиліть, ми б мали з вами ВВП не 165 мільярдів доларів, як ми отримали у 2020 році, а на рівні 400 мільярдів доларів.

Ризики є завжди у будь-якому законопроєкті, з економічного погляду тим паче. Для мене цей закон більше про економіку, ніж про все інше, про те, що буде ліквідована можливість впливати на економічну ситуацію в Україні й консервувати її розвиток.

Зверніть увагу! Верховна Рада також підтримала 1 липня в першому читанні законопроєкт про олігархів, ініційований президентом. Профільний комітет рекомендував парламенту проголосувати за нього.

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Про українську збірну

Костянтин Андріюк: Збірна України вже показала себе феноменом на цьому Чемпіонаті. Насправді команда фінішувала на 3 місці й здавалося, що там шансів немає. Нас врятував один матч. Завдяки шведам Україна вийшла в 1/8 фіналу й вона тих же шведів успішно перемогла.

Мені здається, що зараз збірній України вже нічого втрачати. Той план, мінімальний чи максимальний, планка, яка була в збірної, вже виконана. Як би не зіграла збірна України, вона вже виконала завдання.

Довідка. Збірна України з футболу 29 червня здобула блискучу перемогу на матчі зі Швецією з рахунком 2:1. Команда Андрія Шевченка, яка вперше в історії потрапила в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи, тепер просунулася у чвертьфінал.

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Єдина невеличка проблема – збірна Великої Британії, яка пропустила нуль м'ячів від доволі сильних суперників. Збірній України дуже важливо у цьому матчі не пропустити.

Яка заслуга Шевченка у перемозі

В Андрія Шевченка дуже крутий тренерський штаб. Я не применшую його заслуги, короля робить його свита. Ці люди якраз йому роблять результат. Шевченко на чолі пожинає всі плоди.

Побачимо – якщо він почне тренувати клубні команди, тоді точно буде видно, який він тренер.