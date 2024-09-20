Недопустимо, – глава Меджлиса эмоционально объяснил, почему референдумы в Крыму невозможны

В польском МИД заговорили о якобы возможности проведения "честного референдума" в Крыму. Глава ведомства Радослав Сикорский заявил, что до этого времени полуостров надо передать под мандат Организации Объединенных Наций.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил 24 Каналу, что понятия референдума и Крыма являются несовместимыми. Особенно, если речь идет об определении статуса оккупированного полуострова.

К теме У Зеленского отреагировали на слова Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН

Почему проведение референдума невозможно

Крымских татар веками убивали. Это было в годы российской колониальной политики, во времена Российской империи, а затем и в Советском Союзе. Крымских татар полвека не было на своей родине.

На своей земле мы в абсолютном меньшинстве. Как может быть референдум голосами россиян, которых завезли на нашу землю,

– подчеркнул Рефат Чубаров.

Он вспомнил, что когда только началось вторжение российских войск, а оккупация расширялась, то пытался остаться в Крыму. Впрочем россияне заставили его уехать через четыре месяца после захвата полуострова. В это время к председателю Меджлиса приходили российские журналисты и предлагали провести референдум.

Я сказал, что теоретически могу допустить референдум, но тогда надо взять 3 отдельные группы: крымскотатарский народ, украинское сообщество, а этнических украинцев есть 500 000, и отдельно тех, кто приехал в Крым,

– рассказал Рефат Чубаров.

Именно эти группы и являются населением полуострова. Тогда можно было бы посмотреть, каким будут результаты референдума. Впрочем даже это лишь гипотетические конструкции.

Слово "референдум" к статусу Крыма, особенно в ситуации, в которой мы находимся, после геноцидных политик России, Российской империи и СССР в отношении крымскотатарского народа – недопустимо. Невозможны никакие референдумы в Крыму,

– подытожил Рефат Чубаров.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки к проведению референдума. Он добавил, что полуостров символически важен для России, но и стратегически для Украины.

В Украине уже отреагировали на такие заявления. Представитель Президента в Крыму Тамила Ташева написала, что любые предложения о передаче Крыма противоречат международному праву и подрывают территориальную целостность Украины.