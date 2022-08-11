Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань. Он считает, что уже в сентябре украинская армия сможет зайти в Херсон.

К теме ВСУ окончательно отсекли поставки оружия россиян – Хлань о последствиях удара по Каховскому мосту

По его словам, все к этому идет. Хлань отметил, что те события на фронте, которые происходят в последние недели, свидетельствуют о том, что подготовка к деоккупации уже началась.

Депутат уверяет, что попытки оккупантов проводить "референдум" в Херсоне будут разрушены нашими ВСУ.

Сегодня уже можно уверенно говорить, что "референдум" 11 сентября не состоится. Мы ждем, что в ближайшие неделю – два оккупанта заявят о переносе "референдума",

– заявил Хлань.

По его мнению, это россияне сделают по банальной причине – они провалили подготовку к "референдуму" .

"За последний месяц, когда наши ВСУ начали точно попадать в склады, а началось все с уничтожения казарм и командования росгвардейцев, у оккупантов возникла паника. Где-то три недели они просто не могли собраться. Этот месяц был потерян", – объяснил Хлань.

Депутат подчеркнул, что именно ВСУ разрушили планы захватчиков, а херсонцы помочь этому.

Это уже будет третье перенесение даты "референдума", потому что во-первых, оккупанты не смогут его провести организационно, а во-вторых, настроения херсонцев за этот месяц кардинально изменились – если раньше было отчаяние, то сейчас все понимают, что Херсонщина будет уволена и это уже вопрос месяца-два,

– ответил Хлань.

К тому же он отметил, что партизанское движение в оккупированной Херсонщине распространяет давление на паспортизацию оккупантов.

"Они распространяют по всей области информацию о том, что, когда украинец берет российский паспорт, он становится человеком третьего сорта и сразу может быть мобилизован, как это было на Донбассе", - рассказал депутат.

Хлань считает, что это все в комплексе делает невозможным проведение "референдума", ведь общественное настроение в Херсоне такое, что дает оккупантам понять, чтобы они шли на российском корабле.

Хлань о сорванных планах оккупантов по "референдуму" в Херсоне: видео



К слову, Вооруженные Силы Украины в ночь на 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам на Херсонщине. Также наши бойцы уничтожили несколько русских баз с боеприпасами. Известно, что из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по мостам.