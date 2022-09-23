Такое мнение 24 канала озвучил политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось о том, как в Запорожье ходят по домам и пугают – так там происходит "референдум".

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Китай хочет завершения войны

Вигиринский рассказал, что один из крупнейших союзников России, Китай, хочет завершения войны. Министр иностранных дел страны заявил, что необходимо как можно быстрее провести переговоры без всяких предварительных условий.

В том числе и без условий кремля о денацификации, демилитаризации, признании статуса Крыма и Донбасса,

– отметил политолог.

Он продолжил: это означает, что даже дружеские пути режима хотят остановить эту эскалацию. В частности, Китай не хочет, чтобы его экономика страдала из-за вторичных санкций, которые на него наложат за сотрудничество со страной-агрессором.

"Выбирая между путиным с его сырьем, алмазами, золотом, нефтью, газом и Европой и США с рынком сбыта более триллиона долларов, выбор будет в пользу рынка сбыта", - отметил Вигиринский.

Кремль поднимает пруды

Политолог добавил, что кремль этого не понимает и традиционно для себя поднимает пруды. Путин хочет забрать еще территорий и "легализовать" их. После того, как ВСУ их уволит, часть россиян будет считать, что это Украина оккупировала территорию России.

"Квазиреферендумы начались, но их результатов не признает мир, ООН, деятельность которой признает россия. Для кого тогда весь этот балаган? Для внутренней аудитории россии", - подчеркнул он.

Деструктивные процессы против российского политикума усилятся

Вигиринский сказал, что на фоне этого деструктивные процессы против российского политикума внутри страны усилятся. Когда-то они поймут, что на самом деле они не защищают Россию, а нападают на соседнее государство, которое представляет для них вымышленную "угрозу".

Единственная угроза для их существования, быта – в кремле. Та система власти, которая у них выстроена,

– подчеркнул политолог.

По его словам, когда внутри страны назревает конфликт, его нужно направить наружу. Тогда начинаются войны против других стран. Иначе конфликт превратится в протесты.

"В частности, Иран уже более 2 недель живет в условиях постоянных протестов, которые неизвестно чем закончатся, потому что портреты политических лидеров сдираются со стен. Абсолютно не факт, что у России, при осознании эффективности ее репрессивного аппарата, есть предохранители от таких же последствий", – подытожил он.

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