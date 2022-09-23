Таку думку 24 каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про те, як на Запоріжжі ходять по домівках і лякають – так там відбувається "референдум".

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Китай хоче завершення війни

Вігірінський розповів, що один з найбільших союзників росії, Китай, хоче завершення війни. Міністр закордонних справ країни заявив, що необхідно якнайшвидше провести перемовини без усіляких попередніх умов.

У тому числі й без умов кремля про денацифікацію, демілітаризацію, визнання статусу Криму й Донбасу,

– зазначив політолог.

Він продовжив: це означає, що навіть дружні путіну режиму хочуть спинити цю ескалацію. Зокрема, Китай не хоче, аби його економіка страждала через вторинні санкції, які на нього накладуть за співпрацю з країною-агресором.

"Обираючи між путіним з його сировиною, алмазами, золотом, нафтою, газом і Європою і США з ринком збуту на понад трильйон доларів вибір буде на користь ринку збуту", – зауважив Вігірінський.

Кремль піднімає ставки

Політолог додав, що кремль цього не розуміє і традиційно для себе піднімає ставки. Путін хоче забрати ще територій і "легалізувати" їх. Після того як ЗСУ їх звільнить, частина росіян вважатиме, що це Україна окупувала територію росії.

"Квазіреферендуми почались, але їх результатів не визнає світ, ООН, діяльність якої визнає росія. Для кого тоді весь цей балаган? Для внутрішньої аудиторії росії", – наголосив він.

Деструктивні процеси проти російського політикуму посиляться

Вігірінський сказав, що на тлі цього деструктивні процеси проти російського політикуму всередині країни посиляться. Колись вони зрозуміють, що насправді вони не захищають росію, а нападають на сусідню державу, яка становить для них вигадану "загрозу".

Єдина загроза для їхнього існування, побуту – у кремлі. Та система влади, яка в них вибудована,

– підкреслив політолог.

За його словами, коли всередині країни назріває конфлікт, його треба спрямувати назовні. Тоді починаються війни проти інших країн. Інакше, конфлікт перетвориться у протести.

"Зокрема, Іран уже більше 2 тижнів живе в умовах постійних протестів, які невідомо чим закінчаться, бо портрети політичних лідерів здираються зі стін. Абсолютно не факт, що росія, при усвідомленні ефективності її репресивного апарату, має запобіжники від таких же наслідків", – підсумував він.

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