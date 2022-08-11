оккупанты не смогут развернуть избирательные участки. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

К теме Партизаны в Мелитополе открыли охоту на организаторов псевдореферендума, – мэр

Почему псевдореферендумы россиян провалились

По словам Маляр, россия не скрывает, что провести "референдум" на оккупированных территориях невозможно.

Избирательные участки развернуты не будут. Вместо голосования, в дома граждан будут приходить местные коллаборанты,

– отметила заместитель министра обороны.

Маляр рассказала, что в присутствии чиновников и российских военных украинцы будут вынуждены делать "свободное" волеизъявление.

Как россияне готовятся к проведению псевдореферендума

россия хочет аннексировать пятую часть Украины. Фейковый "референдум" страна-оккупант хочет организовать в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Поэтому украинцев призвали быть осмотрительными и не участвовать в этих преступных действиях врага.

российские оккупанты завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области. Они провели "форум" в городском Дворце культуры.

В Мелитополе украинские партизаны открыли охоту на организаторов псевдореферендума в Запорожской области. Они делают все, чтобы не допустить этого шабаша.

В Херсонской области у захватчиков возникли некоторые проблемы с подготовкой к псевдореферендуму. Так, местное население настолько не поддерживает все эти "процессы", что даже сформировать нужное количество комиссий оккупанты не могут.

Вас может заинтересовать – Сергей Хлань заявил, что оккупанты не проведут "референдум" в Херсоне: смотрите видео