окупанти не зможуть розгорнути виборчі дільниці. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

​До теми Партизани у Мелітополі відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму, – мер

Чому псевдореферендуми росіян провалилися

За словами Маляр, росія не приховує, що провести "референдум" на окупованих територіях – неможливо.

Виборчі дільниці розгорнуто не буде. Замість голосування, до помешкань громадян будуть приходити місцеві колаборанти,

– зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр розповіла, що у присутності посадовців і російських військових, українці будуть змушені робити "вільне" волевиявлення.

Як росіяни готуються до проведення псевдореферендуму

росія хоче анексувати п'яту частину України. Фейковий "референдум" країна-окупантка хоче організувати у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Через це українців закликали бути обачними та не брати участь у цих злочинних діях ворога.

російські окупанти завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області. Вони провели "форум" у міському Палаці культури.

Втім, у Мелітополі українські партизани відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області. Вони роблять усе, щоб не допустити цього шабашу.

У Херсонській області у загарбників виникли деякі проблеми з підготовкою до псевдореферендуму. Так, місцеве населення настільки не підтримує всі ці "процеси", що навіть сформувати потрібну кількість комісій окупанти не можуть.

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