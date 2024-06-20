Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что "за" соответствующее решение проголосовали 239 депутатов. Против выступил лишь 1 народный избранник.

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БЭБ будет перезагружен

С фото, которое обнародовал Железняк, можно также увидеть, что 25 нардепов воздержались от голосования за законопроект №10439 о внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины". Еще 48 народных избранников не голосовали за инициативу вообще.



Рада проголосовала за законопроект о БЭБ / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

Как рассказал народный депутат, текст этого законопроекта был согласован с партнерами. В документе содержатся положения о независимом отборе нового Председателя БЭБ, переаттестацию и кадровый отбор с участием иностранных экспертов и украинского бизнеса.

Что надо знать о законопроекте о перезагрузке БЭБ

Ранее 20 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил окончательную версию законопроекта о реформировании БЭБ ко второму чтению. Об этом сообщал член комитета, народный депутат Ярослав Железняк. Решение поддержали 20 членов комитета.

По его словам, теперь в проекте закона предусмотрено, что:

нового председателя БЭБ должна выбирать комиссия из 6 членов, где половина – международные эксперты с правом решающего голоса;

переаттестация проводится комиссией, где 6 – от новоизбранного директора БЭБ и 6 – от международных партнеров, но по предложению украинской бизнес-среды;

так же три последующих года будут работать кадровые комиссии: 6 – от БЭБ, 6 – от партнеров по предложению украинского бизнеса;

гарантирована независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАПК.

Кроме того, в самом законопроекте было много важных изменений о независимости института.

Обратите внимание! Законопроект является частью требований Международного валютного фонда. Инициатива направлена на совершенствование правовых основ деятельности БЭБ, в частности, в части четкого определения функций и полномочий бюро, обеспечение прозрачного процесса отбора директора на конкурсной основе, определение требований, прав и обязанностей конкурсной комиссии. Также просили принять изменения в работу БЭБ и послы G7.