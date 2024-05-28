В Dragon Capital призывают прекратить давление на бизнес

У пресс-службе одной из крупнейших групп компаний в Украине сообщают о повышенном внимании к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) со стороны Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

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Какими активами владеет Dragon Capital Компания Dragon Capital в 2018 году приобрела корпоративные права ООО "Европолис проперти холдинг", которому в то время принадлежал ТРЦ Victoria Gardens. В то же время владельцем группы компаний Dragon Capital является чешский предприниматель Томаш Фиала, который к тому же владеет изданием "Украинская правда".

Известно, что детективы БЭБ выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налогов при сделке по продаже ТРЦ Victoria Gardens с ООО "Феникс-каплитал" на ООО "Европолис проперти холдинг".

Впрочем, в Dragon Capital объясняют, что производство было открыто в 2017 году, то есть до приобретения компанией актива.

Нами были поданы необходимые объяснения и документы. Были допрошены наши работники, в том числе во Львове с привлечением детективов ТУ БЭБ во Львовской области. Казалось, все вопросы с неуплатой налогов были сняты,

– говорится в заявлении инвестиционной компании.

Интересно, что на этом история не закончилась. В мае этого года ООО "Европолис проперти холдинг" получило требование уже от детективов ТУ БЭБ во Львовской области, но в другом уголовном деле от 2017 года. Речь идет о предоставлении таких же объяснений и документов по той же операции.

Отмечается, что ООО "Европолис проперти холдинг" предоставило свои объяснения, а также напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ.

После этого Dragon Capital получила от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков.

В инвестиционной компании отмечают, что втягивание в "исторические" уголовные производства является формой давления. Именно поэтому призывают прекратить такую практику и обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса.

Как отреагировали в БЭБ

В то же время в БЭБ уверяют, что заявления о давлении со стороны Бюро на инвестиционную компанию Dragon Capital не соответствуют действительности, в частности речь идет о "повышенном внимании" в течение последних нескольких месяцев.

Заметим, что расследование по поводу деятельности упоминавшейся компании происходило по факту уклонения от уплаты налогов. Для проверки имеющейся информации детективы БЭБ провели ряд следственных действий. После этого 29 февраля 2024 года уголовное производство по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины детективами ТУ БЭБ в Киеве было закрыто,

– объясняют в БЭБ.

Добавляется, что уголовное производство ТУ БЭБ во Львовской области, которое было открыто в мае, было направлено прокуратурой в Бюро от Нацполиции Украины.

Поэтому в рамках проверки данных был направлен запрос о предоставлении информации в адрес компании.

На сегодня готовятся материалы для закрытия этого уголовного производства.

Кроме того, согласно законодательству, отмечают в БЭБ, во время досудебного расследования детектив может собирать и анализировать информацию, которая позволит полностью изучить обстоятельства уголовного производства.