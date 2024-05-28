У Dragon Capital закликають припинити тиск на бізнес

У пресслужбі однієї із найбільших груп компаній в Україні повідомляють про підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) з боку Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Читайте також Готель "Феофанія" намагалися незаконно приватизувати: його вартість складає 454 мільйони гривень

Якими активами володіє Dragon Capital Компанія Dragon Capital у 2018 році придбала корпоративні права ТОВ "Європоліс проперті холдінг", якому на той час належав ТРЦ Victoria Gardens. Водночас власником групи компаній Dragon Capital є чеський підприємець Томаш Фіала, який до того ж володіє виданням "Українська правда".

Відомо, що детективи БЕБ висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків при операції з продажу ТРЦ Victoria Gardens з ТОВ "Фенікс-каплітал" на ТОВ "Європоліс проперті холдінг".

Втім в Dragon Capital пояснюють, що провадження було відкрито у 2017 році, тобто до придбання компанією активу.

Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у тому числі у Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті,

– йдеться у заяві інвестиційної компанії.

Цікаво, що на цьому історія не закінчилася. У травні цього року ТОВ "Європоліс проперті холдінг" отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але в іншій кримінальній справі від 2017 року. Йдеться про надання таких же пояснень й документів по ті й же операції.

Зазначається, що ТОВ "Європоліс проперті холдінг" надало свої пояснення, а також нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ.

Після цього Dragon Capital отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

В інвестиційні компанії зауважують, що втягування в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску. Саме тому закликають припинити таку практику та забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу.

Як відреагували в БЕБ

Водночас в БЕБ запевняють, що заяви про тиск з боку Бюро на інвестиційну компанію Dragon Capital не відповідають дійсності, зокрема йдеться про "підвищену увагу" впродовж останніх кількох місяців.

Зауважимо, що розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього 29 лютого 2024 року кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у Києві було закрито,

– пояснюють в БЕБ.

Додається, що кримінальне провадження ТУ БЕБ у Львівській області, яке було відкрито у травні, було скероване прокуратурою до Бюро від Нацполіції України.

Відтак в рамках перевірки даних було направлено запит щодо надання інформації на адресу компанії.

На сьогодні готуються матеріали для закриття цього кримінального провадження.

Крім того, згідно із законодавством, наголошують в БЕБ, під час досудового розслідування детектив може збирати та аналізувати інформацію, яка дозволить повністю вивчити обставини кримінального провадження.