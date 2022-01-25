Реформа градостроительства покалечит города и подарит рай для застройщиков

Все народные депутаты – коррупционеры, давайте закроем Верховную Раду и создадим новую. Все – ура! Коррупцию победили. Где-то так и вышло с ГАСИ...

У меня такое впечатление, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) стала разменной монетой, которой пожертвовали, чтобы создать новую коррупционную схему глобального масштаба.

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Отмечу: я ни разу не защищаю ГАСИ – всем известно, что она была коррупционной структурой (в первую очередь – на центральном уровне), и мы об этом в среде местного самоуправления неоднократно отмечали. Я о подходе и о том, что такой способ решения этой нелегкой задачи никак не дает нам желаемого результата. Такой подход не разрушает систему, а дает прекрасную возможность построить новую. И это уже происходит.

О новой схеме и лазейках в новых правилах игры

Вскоре нас ждет второе чтение законопроекта. Большинство "трезвых" правок было отвергнуто, и мы получили конечную редакцию, не внушающую оптимизма. Вместо этого можно с уверенностью сказать: это будет сплошной рай для застройщиков, а городским властям придется только разводить руками.

Не хочу углубляться и цитировать нормы новых законов, которые вместе создают новую систему. Лучше, опираясь на практику, просто опишу, что с учетом предлагаемых изменений будет происходить.

Представим себе, что я застройщик.

Первым делом приобретаю землю. Как собственник/арендатор земельного участка я подаюсь на получение градостроительных условий и ограничений. Если соблюдаю определенные требования (их немного и они не сложные) – отказать мне у города нет оснований.

Градостроительные на руках – заказываю проект и строю.

Конечно, новый закон обязывает меня обратиться в разрешительный орган. Но теперь это не просто городская инспекция как орган местного самоуправления. У застройщика будет опция обратиться к… нотариусу, который без всякого анализа документации будет выдавать нужный для начала строительства документ. Коррупция побеждена? Считаю, напротив! Она локализована в структуру, с которой легче договориться. Городские власти так или иначе вынуждены думать об обществе и людях, а для нотариусов это – just business.

Дальше – больше. На сегодняшний день контроль за ходом строительства осуществляют государственная и городские инспекции. Теперь вводится "гениальная" опция: государственный контроль над строительством будет осуществлять частная компания (!). Поэтому заключаю договор с частной конторой по контролю за строительством, то есть плачу ей деньги, чтобы она меня контролировала.

Ну, вы сами можете представить этот диалог.

Если люди, которым я заплатил средства, на каком-то этапе строительства отважатся мне сказать: "Эй, ты там на этаж больше построил, мы составляем протокол". Я – в лучшем случае говорю им "спасибо и до свидания", в худшем – "вы офигили, вы же взяли мои деньги", разрываю договор и иду в другой контролирующий орган.

Теперь составленные протоколы мне совершенно ничем не угрожают. Они просто теряют всякую силу. И так я могу делать до бесконечности, пока не построю дом (или что я там себе придумал строить).

А когда здание is ready, я через электронную систему сдаю дом в эксплуатацию.

Все – жители улицы N города NN получают свое гетто. Причем такое, что

Поверьте, будет именно так.

А в то же время:

Возле стен городского совета пикет недовольных жителей. Город разводит руками: а что мы, есть разрешительный орган (частный нотариус) и контролирующий орган (частная компания). Честный нотариус: а что – я вообще не специалист, что подали – то и выдал. Добродетельный частный контролер: протокол о нарушении я составил, а санкции налагает суд. И вообще все претензии ко мне – это давление на малый и средний бизнес, я просто делаю свою работу. Суд: протокол составлен без соблюдения какой-либо процедуры, поэтому остановить строительство невозможно (зацепок по необходимости можно найти миллион). Далее – апелляция, кассация. Дом давно вырос и его сдали в эксплуатацию через электронную систему – жители наслаждаются видом на новую соседнюю новостройку и время от времени пикетируют городской совет, который – смотрите пункт 2, где власть разводит руками.

И я молчу уже о какой-то социальной инфраструктуре – школах, садах, дорогах, амбулаториях, медиатеках, к построению которых раньше приобщались добросовестные застройщики.

Что ждет городские инспекции архстройконтроля

"Градостроительные на руках – заказываю проект..." / Фото: Pixabay

Городская инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) во Львове только за 2021 год взыскала в бюджет Львова 11 миллионов штрафов (наложено более 22 миллионов гривен). Этим можно разве что порадоваться и забыть. Как только будет проголосован во втором чтении законопроект №5655 – работникам городской инспекции результативнее будет перепрофилироваться на блогеров, но обязательно закупить дроны. И сейчас объясню почему.

Все, что оставляют за городскими инспекциями –. Причем, мониторинг обязательного характера. За бездействие предусмотрена уголовная и административная ответственность.

То есть работники инспекции должны гулять по городу, дышать свежим воздухом, снимать городские пейзажи и разыскивать самострои. Есть самострой или подозрение на несколько лишних этажей – инспектор должен это снять. Но как обычно, есть "но". Зайти он не имеет права – закон этого не позволяет. А если забор высокий, тогда остается дрон или какие-то ходули, чтобы хоть как-нибудь заглянуть за забор. Пожалуй, таковы требования времени.

Ну ладно, есть задокументированные нарушения – что дальше? Далее инспекция ГАСК может только передать жалобу во новосозданную центральную Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства или в контролирующее устройство частной компании. И только они принимают какое-нибудь решение. Предполагаю, что сомнений в утверждениях городских инспекторов будет много, ведь на стройке они физически не присутствовали.

Такой централизованный ручной режим – на местах мониторят, а в Киеве – хотят наказывают, а хотят нет.

Во всяком случае, если примут этот закон, руководителем ГАСК должен быть главный архитектор. Странное дело.

Одним словом, городская инспекция ГАСК, по сути, не будет иметь каких-либо серьезных полномочий, не будет никого штрафовать, ее работники будут осуществлять исключительно мониторинг. И тогда вопрос – какие рычаги влияния будут иметь городские власти на недобросовестных застройщиков?

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Вы скажете: вот и ладно, коррупционные чиновники не смогут набивать себе карманы. А я скажу: вот и плохо, потому что наши с вами города при такой, простите на слове, реформы превратятся в гетто в рекордные сроки. Ну, а коррупция? Благодаря вовлеченным частным структурам она и дальше будет цвести и пахнуть. В конце концов, об этом было официальное заключение НАПК.