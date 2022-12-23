Закон важен для доверия общества

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы количество членов Совещательной группы экспертов таки увеличили до 7. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Ана Пизонеро.

К теме Зеленский подписал закон о КСУ, противоречащий рекомендациям Венецианской комиссии

Еврокомиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии, опубликованные после принятия закона 19 декабря, включая увеличение количества членов ДГЭ до 7. Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений,

– подчеркнула Пизонеро.

Она подчеркнула, что это важно для укрепления доверия общественности к новому процессу отбора судей. Он позволит назначать на должности квалифицированных и добродетельных судей.

"Европейская Комиссия будет внимательно следить за этим процессом. Прогресс в судебной реформе остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины", – добавила Пизонеро.

Что известно о реформе КСУ

20 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 в той редакции, которую раскритиковала Венецианская комиссия и общественные эксперты. Подписанный документ предусматривает, что ДГЭ состоит из 6 членов: 3 международных независимых экспертов, а также 3 назначаемых президентом, парламентом и съездом судей.

Венецианская комиссия отмечает, что в состав ГГЭ должен войти еще один независимый эксперт. Он позволил нивелировать политическое влияние на комиссию. Большинство голосов было бы именно за независимыми экспертами, а не теми, которые назначает власть.