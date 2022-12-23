Закон важливий для довіри суспільства

Єврокомісія наполягає на тому, щоб кількість членів Дорадчої групи експертів таки збільшили до 7. Про це заявила речниця Європейської комісії Ана Пізонеро.

До теми Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить рекомендаціям Венеційської комісії

Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів ДГЕ до 7. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень,

– наголосила Пізонеро.

Вона підкреслила, що це важливо для зміцнення довіри громадськості до нового процесу добору суддів. Він дозволить призначати на посади кваліфікованих та доброчесних суддів.

"Європейська Комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України", – додала Пізонеро.

Що відомо про реформу КСУ

20 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7662 у тій редакції, яку розкритикувала Венеційська комісія та громадські експерти. Підписаний документ передбачає, що ДГЕ складається з 6 членів: 3 міжнародних незалежних експертів, а також 3, які призначають президент, парламент і з'їзд суддів.

Венеційська комісія наголошує на тому, що до складу ДГЕ має увійти ще один незалежний експерт. Він дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію. Більшість голосів були б саме за незалежними експертами, а не тими, які призначає влада.