Полиция сможет открывать дела в отношении лиц "в розыске" и доставлять их в ТЦК, – СМИ

В Украине готовят новые изменения в систему мобилизации, которые могут существенно расширить роль Национальной полиции. Речь идет об усилении работы с гражданами, которые имеют статус "в розыске" в реестре "Оберег".

Об этом рассказал NV осведомленный представитель государственной власти на условиях анонимности.

Что известно о возможных новых полномочиях полиции?

В рамках обновления законодательства о мобилизации в Украине обсуждают возможные изменения, которые предусматривают новые полномочия для Национальной полиции в отношении лиц со статусом "в розыске".

По данным собеседников издания, одна из идей заключается в том, что полиция может получить расширенный доступ к данным реестра "Оберег" и новые функции в работе с гражданами, которые уклоняются от выполнения воинского учета. В частности, речь идет о возможности открытия административных или даже уголовных производств и доставки таких лиц в территориальные центры комплектования.

В то же время уточняется, что сейчас речь идет лишь о предварительных наработках, которые еще не приобрели окончательный вид и не представлены как законопроект.

В отдельных случаях полиция сейчас не занимается целевым розыском лиц со статусом "в розыске", а реагирует только при проверке документов. При этом административные протоколы обычно составляют представители ТЦК.

Информацию о нескольких сотнях тысяч, кто в розыске в системе Оберіг, передают полицейским. С именами, с адресами, с номерами телефонов. И тогда полицейские должны их разыскивать. Но для этого надо вносить изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс,

– говорит анонимный источник.

Также обсуждается идея передать часть административных функций от ТЦК полиции, в частности по оформлению материалов о нарушении правил воинского учета. Для реализации таких изменений, по словам источников, могут понадобиться правки в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Журналистам 24 Канала в Министерстве обороны отметили, что изменения в системе мобилизации действительно готовятся, однако они будут реализовываться по другому принципу и пока окончательно не согласованы. Корреспонденты обратились за подробным разъяснением и сейчас ожидают ответа на официальный информационный запрос.

Какие изменения может принести реформа мобилизации?

В Украине продолжается обсуждение возможных изменений в системе мобилизации и реформирования ТЦК. По словам Романа Костенко, часть предложений Министерства обороны вернули на доработку после замечаний профильного комитета и Генштаба.

Среди идей, которые обсуждаются:

возможное переименование ТЦК на "Офис резерва";

разделение их функций на социальную и мобилизационную;

передача части полномочий Национальной полиции.

В то же время Костенко отметил, что эти предложения пока не утверждены окончательно, а часть из них могла не получить поддержки на уровне президента. Также он отметил, что в предложенной модели есть положения, с которыми не соглашается Генеральный штаб из-за рисков для уже налаженных процессов мобилизации.

Отдельно депутат подчеркнул, что любые изменения должны улучшать систему, а не усложнять ее работу. Сейчас продолжаются дальнейшие консультации между парламентом, Минобороны и военным руководством.