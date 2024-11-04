Маси Найем рассказал, что сейчас в МСЭК существует субъективный фактор, из-за которого и проявляется коррупция, передает 24 Канал со ссылкой на LB Live.

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Как могут реформировать МСЭК

Если в основе реформы МСЭК будет включение международного классификатора функциональности, это позволит уменьшить человеческий фактор в процессе принятия решения об установлении инвалидности.

Если у меня нет одного глаза, то я потерял функциональность на такой-то процент. Согласно этим данным, когда мы зафиксировали, что я потерял, условно, на 20% свою функциональность, должна быть построена система координат в армии,

– говорит Маси Найем.

Адвокат отмечает, что когда в армию будут принимать людей, которые имеют функциональность не менее определенного процента, то ситуация изменится. Поэтому если будет включен международный классификатор функциональности, решения меньше будут зависеть от человеческого фактора и будут более справедливыми.

Маси Найем отметил, что в случае подключения кластерных больниц к электронной системе здравоохранения, будет легче проверить решение об установлении инвалидности. Это в свою очередь поможет уменьшить коррупцию.