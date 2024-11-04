Масі Найєм розповів, що зараз у МСЕК існує суб'єктивний фактор, через який і проявляється корупція, передає 24 Канал з посиланням на LB Live.

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Як можуть реформувати МСЕК

Якщо в основі реформи МСЕК буде включення міжнародного класифікатора функціональності, це дозволить зменшити людський фактор у процесі ухвалення рішення про встановлення інвалідності.

Якщо в мене немає одного ока, то я втратив функціональність на такий-то відсоток. Згідно з цими даними, коли ми зафіксували, що я втратив, умовно, на 20% свою функціональність, має бути побудована система координат в армії,

– каже Масі Найєм.

Адвокат зазначає, що коли в армію прийматимуть людей, які мають функціональність не менше певного відсотка, то ситуація зміниться. Тож якщо буде включено міжнародний класифікатор функціональності, рішення менше залежатимуть від людського фактора та будуть справедливішими.

Масі Найєм зауважив, що у випадку під'єднання кластерних лікарень до електронної системи охорони здоров'я, буде легше перевірити рішення про встановлення інвалідності. Це своєю чергою допоможе зменшити корупцію.