Реформа речных перевозок: как превратить Днепр в мощную транспортную артерию страны

Вернуть Днепру былую славу судоходной артерии страны. Чтобы разгрузить дороги от караванов фур и объединить речные и морские пути в единую магистраль нужна реформа перевозок по рекам Украины.

Соответствующий законопроект "О внутреннем водном транспорте" Верховная Рада поддержала в первом чтении. Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

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"Потенциал – это 30 и более млн тонн перевозок в год рекой. Это позволяет в сезоны пик особенно, когда собирают зерновые и это нагружает автодороги и железную дорогу и там иногда возникали транспортные коллапсы, сбалансировать и разгрузить все другие виды транспорта", – сообщил министр инфраструктуры Украина Владислав Криклий.

Сейчас возможности дешевых, по сравнению с другими видами транспорта, речных перевозок используются лишь на треть. Судоходные шлюзы Днепра изношены и нуждаются в обновлении. Предусмотрено законопроектом создание Государственного фонда развития внутренних водных путей должно обеспечить их надлежащее техническое состояние и в целом повысить пропускную способность реки.



Владислав Криклий / Фото ua.news

Реформа также предусматривает упрощенные административные процедуры при регистрации судов, прохождении шлюзов и частично освобождение от уплаты сборов в морских портах. А допуск судов под иностранным флагом имеет либерализовать рынок, стимулировать международную торговлю и пассажирские перевозки.

"Для большей интеграции украинской транспортной сети в трансъевропейскую нужно гармонизировать законодательство к стандартам ЕС. Это касается как технических требований, квалификации работников и так далее. И мы готовы в этом содействовать. Новое современное законодательство – это то, без чего невозможно развитие речной инфраструктуры , приток инвестиций ", – сообщил первый советник Представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр.

Принятие соответствующих законов – это выполнение обязательств Украины, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС.

"По моему мнению, в законопроекти учтены европейские требования, которые отражены в регулировании, что соответствует международным европейским стандартам. Это поможет Украине выйти из" изоляции ", способствовать технологическому и экономическому прогрессу", – добавил ЕС эксперт по правовым вопросам ВВТ Ганс фан дер Верфь .

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Развитие экологических речных перевозок позволит ежегодно экономить сотни миллионов гривен на ремонте дорог. К тому же это будет стимулировать судостроение, позволит восстановить предприятия и создать новые рабочие места. Если депутаты примут закон в целом, то реформа речного транспорта начнется уже с нового года.