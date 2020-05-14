Реформа річкових перевезень: як Дніпро перетвориться на потужну транспортну артерію країни

Повернути Дніпру колишню славу судноплавної артерії країни. Щоб розвантажити дороги від караванів фур та з'єднати річкові і морські шляхи в єдину магістраль потрібна реформа перевезень річками України.

Відповідний законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" Верховна Рада підтримала у першому читанні. Про це повідомляють кореспонденти 24 каналу.

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"Потенціал – це 30 і більше млн тонн перевезень на рік річкою. Це дозволяє в сезони пік особливо, коли збирають зернові і це навантажує автошляхи і залізницю і там інколи виникали транспортні колапси, збалансувати і розвантажити всі інші види транспорту", – повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Нині можливості дешевих, у порівнянні з іншими видами транспорту, річкових перевезень використовуються лише на третину. Судноплавні шлюзи Дніпра зношені і потребують оновлення. Передбачене законопроєктом створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів має забезпечити їх належний технічний стан та загалом підвищити пропускну здатність річки.



Владислав Криклій / Фото ua.news

Реформа також передбачає спрощені адміністративні процедури при реєстрації суден, проходженні шлюзів та частково звільнення від сплати зборів у морських портах. А допуск суден під іноземним прапором має лібералізувати ринок, стимулювати міжнародну торгівлю та пасажирські перевезення.

"Для більшої інтеграції української транспортної мережі в транс'європейську потрібно гармонізувати законодавство до стандартів ЄС. Це стосується як технічних вимог, кваліфікації працівників і таке інше. І ми готові в цьому сприяти. Нове сучасне законодавство - це те, без чого неможливий розвиток річкової інфраструктури, приток інвестицій", – повідомив перший радник Представництва ЄС в Україні Йоханнес Бауер.

Ухвалення відповідних законів – це виконання зобов'язань України, що передбачені угодою про асоціацію з ЄС.

"На мою думку, в законопроєкті враховані європейські вимоги, які відображені в регулюванні, що відповідає міжнародним європейським стандартам. Це допоможе Україні вийти з "ізоляції", сприятиме технологічному та економічному прогресу", – додав ЄС експерт з правових питань ВВТ Ганс фан дер Верф.

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Розвиток екологічних річкових перевезень дозволить щороку заощаджувати сотні мільйонів гривень на ремонті доріг. До того ж це стимулюватиме суднобудування, дозволить відновити підприємства та створити нові робочі місця. Якщо депутати ухвалять закон в цілому, то реформа річкового транспорту розпочнеться вже з нового року.