ВМС набирають на службу на катерах типу "Айленд"

Триває набір екіпажів патрульних катерів типу "Айленд", які США передадуть Україні. Судна увійдуть до складу Військово-Морських сил ЗСУ у 2021 році.

На патрульних катерах служитимуть військовослужбовці за контрактом, зараз набирають рядовий та старшинський склад. Про це повідомляє агентство Міноборони "АрміяInform".

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Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення ухвалюватимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах та суднах забезпечення національного флоту,

– мовиться у повідомленні Вербувального центру ВМС ЗСУ.

Після того, як екіпажі будуть сформовані, військові вдосконалюватимуть знання англійської мови. Також на екіпаж чекає курс у Навчальному центрі ВМС: штурманська підготовка, підготовка в боротьбі за виживання, тренування на тренажерних комплексах.

Практичну частину українські моряки опановуватимуть на катерах "Айленд" у американському Балтиморі. В Україну вони повернуться безпосередньо на суднах.

Що відомо про катери типу "Айленд" в Україні