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ВМС набирають на службу на катерах типу "Айленд"

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ВМСУ проводить набір на службу на американських катерах
Патрульний катер типу "Айленд" / Дзеркало тижня

Триває набір екіпажів патрульних катерів типу "Айленд", які США передадуть Україні. Судна увійдуть до складу Військово-Морських сил ЗСУ у 2021 році.

На патрульних катерах служитимуть військовослужбовці за контрактом, зараз набирають рядовий та старшинський склад. Про це повідомляє агентство Міноборони "АрміяInform".

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Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови. Але рішення ухвалюватимуться індивідуально, залежно від рівня професійної підготовки і досвіду служби на кораблях, катерах та суднах забезпечення національного флоту,
– мовиться у повідомленні Вербувального центру ВМС ЗСУ.

Після того, як екіпажі будуть сформовані, військові вдосконалюватимуть знання англійської мови. Також на екіпаж чекає курс у Навчальному центрі ВМС: штурманська підготовка, підготовка в боротьбі за виживання, тренування на тренажерних комплексах.

Практичну частину українські моряки опановуватимуть на катерах "Айленд" у американському Балтиморі. В Україну вони повернуться безпосередньо на суднах.

Що відомо про катери типу "Айленд" в Україні

  • "Айленд" – швидкохідні патрульні катери берегової охорони США. Вони призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.
  • Перші два катери типу Island Україна отримала від США у вересні 2018 року.
  • У вересні 2019 року перша група моряків завершила навчання у Балтиморі.
  • До кінця 2021 року США передадуть Україні ще три патрульні катери.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Збройні сили України Водний транспорт Міністерство оборони України Новини США
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