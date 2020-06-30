Нацсовет реформ представил концепцию обновленной таможни: что она предполагает
Во время заседания Национального совета реформ 30 июня была представлена концепция реформирования таможни. Согласно ей, таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.
Заседание Нацсовета реформ происходило под председательством главы государства Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента.
Ранее Это будет полностью измененная концепция: Саакашвили анонсировал таможенную реформу
Какие изменения ждут таможню:
- Создание сети "открытых таможенных пространств". Это будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы.
Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис,
– пояснил глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.
- Усиление ответственности за контрабанду. Речь идет о криминализации контрабанды (от 3 до 5 лет тюрьмы за обычные товары и до 7 лет за подакцизные).
- Унификация таможенной ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.
- В планах оставить на границе только таможенников и пограничников, а к "зеленому" и "красному" коридорам добавить "желтый" и "синий" (постаудит).
- Повышение зарплат таможенников.
- Наделение функциями главы таможни первого заместителя министра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.
"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер – это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", – сказал Владимир Зеленский в заключительном слове.
Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.
Что говорит о реформе таможни Саакашвили
Глава исполнительного комитета реформ Саакашвили считает, что реформа поможет избавиться от "института решал", таможенных брокеров, а обычные люди смогут самостоятельно заполнить таможенную декларацию.
"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут всего два (инвойс и транспортный документ). Автомобили будут растамаживаться не с манипулированием стоимостью, а по формуле: кубатура, код выпуска и т.д.", – пояснил он.