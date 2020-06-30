Під час засідання Національної ради реформ 30 червня була представлена концепція реформування митниці. Згідно з нею, митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.

Засідання Нацради реформ відбувалося під головування глави держави Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента.

Раніше Це буде повністю змінена концепція: Саакашвілі анонсував митну реформу

Які зміни чекають на митницю:

Створення мережі "відкритих митних просторів". Це сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи.

Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс,

– пояснив глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Посилення відповідальності за контрабанду. Йдеться про криміналізацію контрабанди (від 3 до 5 років в’язниці за звичайні товари і до 7 років за підакцизними).

Уніфікування митної ставки. Нині Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

У планах є залишити на кордоні тільки митників і прикордонників, а до "зеленого" і "червоного" коридорів додати "жовтий" і "синій" (пост-аудит).

Підвищення зарплат митників.

Наділення функціями глави митниці першого заступника міністра фінансів, який буде взаємодіяти з податковою службою.

"Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас має бути менеджер – це керівник митниці, який зможе впровадити реформу у життя", – сказав Володимир Зеленський у заключному слові.

Глава держави наголосив, що людина, яка відповідає за реалізацію реформи, має також відповідати за терміни її впровадження.

Що каже про реформу митниці Саакашвілі

Глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що реформа допоможе позбутися "інституту рєшал", митних брокерів, а звичайні люди зможуть самостійно заповнити митну декларацію.

"Всі вантажі будуть проходити максимум за 15 хвилин у відкритому митному просторі. Замість 26-15-19 документів будуть всього два (інвойс і транспортний документ). Автомобілі будуть розмитнюватися не з маніпулюванням вартістю, а за формулою: кубатура, код випуску і так далі", – пояснив він.