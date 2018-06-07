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Реформа переработки отходов: как реализуют Национальную стратегию

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В Украине реформируют переработку отходов
В Украине реформируют переработку отходов / bug.org.ua

В Украине разработали ряд законодательных инициатив, необходимых для реформирования сферы управления отходами. В Министерстве экологии и природных ресурсов заявили про амбициозную цель к 2030 году перерабатывать до 70% всех украинских отходов.

Во время конференции "Новая политика управления отходами – основа экономики замкнутого цикла" был представлен проект Рамочного закона об отходах, Национальный план управления отходами, основы секторальных законов (о электрическом и электронном оборудовании, батарейках и упаковке). В частности, проект рамочного закона "Об отходах" содержит новую терминологию, вводит иерархию управления отходами и принцип расширенной ответственности производителя.

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В своем выступлении министр экологии и природных ресурсов Семерак сосредоточил внимание на принципах, заложенных в реформе управления отходами.

"Иерархия управления отходами создает возможности для действий на опережение – предотвращать образование отходов, максимально использовать те, которые образовались, перерабатывать, и только при отсутствии альтернатив – удалять, путем преобразования в энергию или захоронения на полигонах, которые должны отвечать современным европейским требованиям", – уточнил министр.

Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко отметил, что цели национальной стратегии управления отходами являются амбициозными, но достижимыми.

Кроме стратегии нам не хватает секторальных законов, а еще и урегулирования рынка энергии. Потому что мусор – это не проблема, это огромный энергетический ресурс, это вопрос больших возможностей. Регионы будут разрабатывать собственные планы управления отходами для того, чтобы иметь возможность общинам зарабатывать на переработке и получать альтернативный источник энергии,
– уточнил Геннадий Зубко.

Министр Семерак также отметил значение новой политики управления отходами для создания новых рабочих мест, ведь для вывоза на свалки 1 тонны мусора достаточно троих человек, а для правильной сортировки и переработки – 36.

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Экология Законодательство
Источник: 24 канал
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