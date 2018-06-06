В Украине взялись комплексно решать проблему управления отходами

Министерство экологии и природных ресурсов разработало Национальный план управления отходами. Он позволит реализовать на практике прописаные цели в Стратегии управления отходами, принятой в прошлом году, и поможет уменьшить объемы муниципальных отходов, наладить систему сбора, переработки отходов и тому подобное. Документ проходит экспертное обсуждение.

План был представлен на конференции "Новая политика управления отходами – основа экономики замкнутого цикла".

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Как напомнил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, у нас до 2017 года вообще отсутствовала система управления отходами. В прошлом году Правительство приняло разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами, которая стала первым документом независимой Украины, который определяет вектор развития этой сферы.

Если говорить о бытовых отходах, то, например, сейчас только 3% из них перерабатывается и повторно используется, но Стратегией определена амбициозная цель, чтобы к 2030 году 70% таких отходов в Украине перерабатывалось или повторно использовалось,

– пояснил Семерак.

Он отметил, что в целом в Украине управление отходами было ориентировано на захоронение и при этом отсутствовали экономические стимулы для переработки сырья и механизмы привлечения к ответственности, например, за вред, причиненный окружающей среде. Стратегия и План Управления отходами – как раз те документы, которые будут способствовать наработке четкого понимания, как действовать и какие законы нужно принять.

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