В Україні взялися комплексно вирішувати проблему управління відходами

Міністерство екології та природних ресурсів розробило Національний план управління відходами. Він дозволить реалізувати на практиці прописані цілі у Стратегії управління відходами, прийнятої торік, та допоможе зменшити обсяги муніципальних відходів, налагодити систему збору, переробки відходів тощо. Документ проходить експертне обговорення.

План був презентований під час конференції "Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу".

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Як нагадав міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, у нас до 2017 року взагалі була відсутня система управління відходами. Минулого року Уряд ухвалив розроблену Мінприроди спільно з міжнародними експертами Стратегію управління відходами, яка стала першим документом незалежної України, що визначає вектор розвитку цієї сфери.

Якщо говорити про побутові відходи, то, наприклад, зараз лише 3% із них переробляється та повторно використовується, але Стратегією визначена амбітна мета, щоб до 2030 року 70% таких відходів в Україні перероблялося чи повторно використовувалося,

– пояснив Остап Семерак.

Він зазначив, що загалом в Україні управління відходами було орієнтовано на захоронення і при цьому були відсутні економічні стимули для переробки вторинної сировини та механізми притягнення до відповідальності, наприклад, за шкоду, завдану довкіллю. Стратегія та План управляння відходами – якраз ті документи, які сприятимуть напрацюванню чіткого розуміння, як діяти та які закони потрібно прийняти.

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