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Реформа переробки відходів: як реалізують Національну стратегію

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В Україні реформують переробку відходів
В Україні реформують переробку відходів / bug.org.ua

В Україні розробили низку законодавчих ініціатив, необхідних для реформування сфери управління відходами. У Міністерстві екології та природних ресурсів заявили про амбітну мету до 2030 року переробляти до 70% усіх українських відходів.

Під час конференції "Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу" було презентовано проект Рамкового закону про відходи, Національний план управління відходами, засади секторальних законів (про електричне та електронне обладнання, батарейки та упаковку). Зокрема, проект рамкового закону "Про відходи" містить нову термінологію, запроваджує ієрархію управління відходами та принцип розширеної відповідальності виробника.

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У своєму виступі міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак зосередив увагу на принципах, закладених у реформу управління відходами.

"Ієрархія управління відходами створює можливості для дій на випередження – запобігати утворенню відходів, максимально використовувати ті, які утворилися, переробляти, і тільки за відсутністю альтернатив – видаляти, шляхом перетворення на енергію або захоронення на полігонах, які мають відповідати сучасним європейським вимогам", – уточнив міністр.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зазначив, що цілі національної стратегії управління відходами є амбітними, але досяжними.

Окрім стратегії нам не вистачає секторальних законів, а ще і врегулювання ринку енергії. Бо сміття – це не проблема, це величезний енергетичний ресурс, це питання великих можливостей. Регіони розроблятимуть власні плани управління відходами для того, аби мати можливість громадам заробляти на переробці та отримувати альтернативне джерело енергії,
– уточнив Геннадій Зубко.

Міністр Остап Семерак також відзначив значення нової політики управління відходами для створення нових робочих місць, адже для вивезення на сміттєзвалища 1 тони сміття достатньо трьох осіб, а для правильного сортування та перероблення – 36.

Теги: Новини України Новини політики Екологія Законопроект Законодавство
Джерело: 24 канал
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