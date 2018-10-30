Реформа в военной сфере начала останавливаться, – эксперт

За последние два года реформа в военной сфере начала останавливаться. Но если брать во внимание состояние армии еще 10 лет назад, когда она вообще никому не была нужна, а российские агенты ФСБ возглавляли СБУ, то понятно, что это заметные изменения.

Об этом рассказал политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

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По словам эксперта, после Революции достоинства политики были обязаны немедленно менять военную реформу от финансового обеспечения до вообще выживания армии, и они тогда начали это делать. "Я общаюсь с людьми, которые работают в военной сфере, и они отмечают, что армия за четыре года практически не изменилась, однако, если сравнивать в пределах 10 лет, то изменения заметны", – сказал он.

То есть если смотреть на военную реформу за последние два года, то она начала останавливаться. Но если брать во внимание состояние армии еще 10 лет назад, когда она вообще никому не была нужна, а российские агенты ФСБ возглавляли СБУ, то понятно, что это абсолютно заметные и положительные изменения,

– ответил Солонтай.

Он отметил, что когда к власти в армии пришли генералы от Януковича, которые готовили Украину к сдаче, армия начала разваливаться.

"Похожая ситуация и с реформой децентрализации. Она по сравнению с ее состоянием 6-7 лет назад, когда украинцы стояли в казначействе, выбивали свои деньги и месяцами не могли осветить улицу, и ситуацией, которая есть сейчас – когда люди могут финансово приобщиться к каким-то проектам, то изменения также видны", – прокомментировал эксперт.

И добавил, что, конечно, есть определенные положительные изменения, однако, по его мнению, большинство реформ провалено, поскольку они требуют денег, но их в Украине не будут финансировать другие страны, поэтому особых изменений нет.