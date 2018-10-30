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      Реформа у військовій сфері почала зупинятися, – експерт

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      Реформа у військовій сфері почала зупинятися, – експерт
      Реформа у військовій сфері почала зупинятися, – експерт / prm.ua

      За останні два роки реформа у військовій сфері почала зупинятися. Але якщо брати до уваги стан армії ще 10 років тому, коли вона взагалі нікому не була потрібна, а російські агенти ФСБ очолювали СБУ, то зрозуміло, що це помітні зміни.

      Про це розповів політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами експерта, після Революції гідності політики були зобов’язані негайно змінювати військову реформу від фінансового забезпечення до взагалі виживання армії, і вони тоді почали це робили. "Я спілкуюся з людьми, які працюють у військовій сфері і вони зазначають, що армія за чотири роки практично не змінилася, проте, якщо порівнювати у межах 10 років, то зміни помітні", – сказав він.

      Тобто якщо дивитися на військову реформу за останні два роки, то вона почала зупинятися. Але якщо брати до уваги стан армії ще 10 років тому, коли вона взагалі нікому не була потрібна, а російські агенти ФСБ очолювали СБУ, то зрозуміло, що це абсолютно помітні та позитивні зміни,
      – відповів Солонтай.

      Він зазначив, що коли до влади в армії прийшли генерали від Януковича, які готували Україну до здачі, армія почала розвалюватися. 

      "Схожа ситуація і з реформою децентралізації. Вона у порівнянні з її станом 6-7 років тому, коли українці стояли в казначействі, вибивали свої гроші та місяцями не могли освітити вулицю і ситуацією, яка є зараз – коли люди можуть фінансово долучитися до якихось проектів, то зміни також видно", – прокоментував експерт.

      І додав, що, звичайно, є певні позитивні зміни, проте, на його думку, більшість реформ провалено, оскільки вони потребують грошей, але їх в Україні не фінансуватимуть інші країни, тому особливих змін немає.

      Теги: Новини України Новини політики Реформи Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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