Реформы глазами украинцев: какие важные изменения набирают обороты

Прошло уже почти 5 лет после Революции достоинства, но изменения, которые украинцам обещали чиновники, так и не наступили. Некоторые реформы провалились так и не начавшись, другие народные избранники начали рассматривать, но успеют ли закончить к новым выборам? Интересно, что украинцы остаются оптимистами. Верят, что реформы удастся провести.

61% украинцев считает, что Украина должна двигаться к проевропейским реформам, даже если ЕС не даст нам перспективу стать его частью. Об этом свидетельствуют новые данные опроса известных социологических институтов.

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Украинцы рассказали, что больше всего почувствовали судебную и медицинскую реформы.



Опрос украинцев

После избрания новой Верховной Рады эксперт Татьяна Тищук начала следить за выполнением объявленных реформ. Она отметила, что в настоящее время можно наглядно доказать, что в 2015–2016 годах реформы продвигались быстрее. Ведь сначала власть добросовестно выполняла обязательства перед Международным валютным фондом. Нам нужны были деньги фонда, чтобы спасать экономику от краха 2014 года. А уже в последние два года власти начали тянуть с реформами.

С одной стороны начинаются сложные реформы. С другой стороны уже нет на нас давления сложной экономической ситуации. У нас нет какой-то большой потребности во внешнем финансировании, поэтому уже меньше мы следим, как выполняем обязательства в программах,

– рассказала руководитель проекта Индекс мониторинга реформ VoxUkraine Татьяна Тищук.

Эксперты реанимационного пакета реформ презентовали дорожную карту реформ на следующие 5 лет. Это видение гражданского общества. И аналитики надеются, что власть к ним прислушивается. В приоритете должно быть верховенство права и безопасность страны.

А еще эксперты отметили, что образовательная и медицинская реформа должны набирать обороты.

Была в очень тяжелом состоянии система здравоохранения все это время. Но почему-то она никогда не была на повестке дня. Уже какие-то ключевые изменения запущены. И чем больше сейчас этой команде удастся сделать, тем лучше. Но, конечно, эта реформа сложная, а потому будет развиваться также еще несколько лет,

– отметила Тищук.