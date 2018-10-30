Реформи очима українців: які важливі зміни набирають обертів

Минуло вже майже 5 років після Революції гідності, але зміни, які українцям обіцяли чиновники, так і не настали. Деякі реформи провалилися так і не розпочавшись, інші народні обранці розпочали розглядати, але чи встигнуть закінчити до нових виборів? Цікаво, що українці залишаються оптимістами. Вірять, що реформи таки вдасться провести.

61% українців вважає, що Україна має рухатись до проєвропейських реформ, навіть якщо ЄС не дасть нам перспективу стати його частиною. Про це свідчать нові дані опитування відомих соціологічних інститутів.

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Українці розповіли, що найбільше відчули судову та медичну реформи.



Опитування українців

Після обрання нової Верховної Ради, експерт Тетяна Тищук розпочала стежити за виконанням оголошених реформ. За її словами,нині можна наочно довести, що у 2015-2016 роках реформи просувалися швидше. Адже спочатку влада сумлінно виконувала зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Нам потрібні були гроші фонду, щоб рятувати економіку від краху 2014 року. А вже в останні два роки влада почала зволікати з реформами.

З одного боку, починаються складніші реформи, а з іншого боку – вже немає на нас тиску складної економічної ситуації. В нас немає якоїсь великої потреби у зовнішньому фінансуванні, тому вже менше ми слідкуємо, як виконуємо зобов'язання в програмах,

– розповіла керівниця проекту Індекс моніторингу реформ VoxUkraine Тетяна Тищук.

Експерти реанімаційного пакета реформ презентували дорожню карту реформ на наступні 5 років. Це бачення громадянського суспільства. Аналітики сподіваються, що влада до них дослухається. В пріоритеті має бути верховенство права і безпека країни.

А ще експерти наголосили, що освітня й медична реформа мають набирати обертів.

Була в дуже важкому стані система охорони здоров'я весь цей час. Але чомусь вона ніколи не була на порядку денному. Вже якісь ключові зміни запущені. І чим більше зараз цій команді вдасться зробити, тим краще. Але, звісно, ця реформа складна, а тому розвиватиметься також ще декілька років,

– зазначила Тищук.