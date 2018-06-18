Реформы в Украине: Кравчук назвал самую успешную
В настоящее время самой успешной реформой в Украине является военная. Ведь этого требует время.
Такое мнение высказал в интервью "Украинской правде" первый президент Украины Леонид Кравчук.
Читайте также: Россия может добровольно отдать Украине Крым: Кравчук назвал причину
"Наиболее успешная в силу сложившейся обстановки военная. Этого требует время. Здесь хочешь, не хочешь, надо каждый день думать о защите Украины", – заявил Кравчук.
Относительно антикоррупционной реформы Кравчук высказал мнение, что она только начинается.
"Говорят, принят закон о Высшем антикоррупционном суде – это уже завершение создания системы. Ну, я взрослый человек, знаю, что принятие закона – лишь наши желания. Я присутствовал на многих встречах по этому закону", – сказал он.
Леонид Кравчук рассказал, что окружение Петра Порошенко убеждало всех, что иностранцы в общественном совете не должны быть, потому что это нарушение Конституции. Однако проголосовали по-другому.
Вчера был борщ, сегодня суп, а говорят, что – лапша. Людей нельзя все время дурачить,
– добавил Леонид Кравчук.