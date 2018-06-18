Реформы в Украине: Кравчук назвал самую успешную

В настоящее время самой успешной реформой в Украине является военная. Ведь этого требует время.

Такое мнение высказал в интервью "Украинской правде" первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"Наиболее успешная в силу сложившейся обстановки военная. Этого требует время. Здесь хочешь, не хочешь, надо каждый день думать о защите Украины", – заявил Кравчук.

Относительно антикоррупционной реформы Кравчук высказал мнение, что она только начинается.

"Говорят, принят закон о Высшем антикоррупционном суде – это уже завершение создания системы. Ну, я взрослый человек, знаю, что принятие закона – лишь наши желания. Я присутствовал на многих встречах по этому закону", – сказал он.

Леонид Кравчук рассказал, что окружение Петра Порошенко убеждало всех, что иностранцы в общественном совете не должны быть, потому что это нарушение Конституции. Однако проголосовали по-другому.

Вчера был борщ, сегодня суп, а говорят, что – лапша. Людей нельзя все время дурачить,

– добавил Леонид Кравчук.