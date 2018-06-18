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Реформи в Україні: Кравчук назвав найуспішнішу

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Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / informator

На даний час найуспішнішою реформою в Україні є військова. Адже цього вимагає час.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Українській правді" перший президент України Леонід Кравчук.

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"Найбільш успішна в силу обстановки, яка склалася, військова. Цього вимагає час. Тут хочеш, не хочеш, треба кожний день думати про захист України", – заявив Кравчук.

Щодо антикорупційної реформи Кравчук висловив думку, що вона тільки розпочинається.

"Кажуть, прийнятий закон про Вищий антикорупційний суд – це вже завершення створення системи. Ну, я доросла людина, знаю, що прийняття закону – лише наші бажання. Я був присутній на багатьох зустрічах щодо цього закону", –сказав він.  

Леонід Кравчук розповів, що оточення Петра Порошенка переконувало усіх, що іноземці в громадській раді не повинні бути, тому що це є порушення Конституції. Проте проголосували по-іншому. 

Вчора був борщ, сьогодні суп, а кажуть, що – локшина. Людей не можна весь час обдурювати,
– додав Леонід Кравчук. 

Теги: Новини політики Леонід Кравчук Реформи
Джерело: 24 Канал
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